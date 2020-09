Papillon è stato catturato: l’orso M49 incastrato con una trappola a tubo dopo due evasioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Alla fine è stato catturato catturato l’orso M49, protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Casteller, l’ultima a fine luglio. E’ il Corpo forestale del Trentino a comunicare la cattura dell’ormai famoso Papillon, come era ribattezzato in onore del celebre protagonista del memorabile romanzo autobiografico di Henri Charrière. Nella nota si precisa che l’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovava nell’ultimo periodo. Per l’operazione è stata utilizzata una trappola a tubo già sperimentata in passato per lo stesso esemplare. Nelle ultime due settimane si erano perse del tutto le tracce di M49 perché si era strappato di dosso il radiocollare ... Leggi su secoloditalia

