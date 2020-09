Palermo, la carica di Silipo: “Campionato difficile ma lotteremo per vincerlo. Boscaglia top, lo stadio senza i tifosi…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Silipo uno dei giovani talentuosi su cui il Palermo ha deciso di puntare.Il fantasista classe 2001 è stato costretto ieri a lasciare momentaneamente in ritiro ma oggi tornerà per riprendere il percorso proprio da dove lo ha interrotto. Un giocatore dalle notevoli doti tecniche, che si è fatto notare in Serie D e che farà nella prossima stagione la sua prima esperienza nel professionismo con la maglia rosanero «Il mio primo anno è stato molto buono, ho fatto metà stagione ed è andata molto bene, abbiamo vinto il campionato e sono molto soddisfatto», si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.Grande fiducia nei suoi confronti da parte dal club di Viale del Fante che lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Roma, con opzione di riacquisto dell'intero cartellino a favore ... Leggi su mediagol

