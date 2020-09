Ospedale di Rivoli, reparto dedicato al medico morto di Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Ospedale di Rivoli ricorderà Davide Cordero, anestesista rianimatore morto a maggio perchè colpito dal Covid-19, dedicandogli un reparto Davide Cordero è morto a 64 anni in piena emergenza Coronavirus. Uno dei tanti medici in prima linea contro il Covid-19, lui come rianimatore e anestesista, al Policlinico di Monza. E adesso un altro Ospedale nel quale … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : «Soccorrere chi è in pericolo e assistere chi è nel bisogno e nella malattia non è un mestiere... - AnnaM75 : RT @LaStampa: «Soccorrere chi è in pericolo e assistere chi è nel bisogno e nella malattia non è un mestiere... - rikytweet00 : RT @LaStampa: «Soccorrere chi è in pericolo e assistere chi è nel bisogno e nella malattia non è un mestiere... - ladyrosmarino : RT @StampaTorino: L’ospedale di Rivoli dedica un reparto a Davide Cordero, morto di Covid 19 - Tomas1374 : RT @LaStampa: «Soccorrere chi è in pericolo e assistere chi è nel bisogno e nella malattia non è un mestiere... -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Rivoli L’ospedale di Rivoli dedica un reparto a Davide Cordero, morto di Covid 19 La Stampa ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Sassari: “Johnny lo Zingaro” è evaso un’altra volta

Ultime notizie, ultim’ora oggi: Giuseppe Mastini – alias Johnny lo Zingaro – è evaso dal carcere di Sassari. È la seconda evasione in 3 anni (6 settembre 2020) Per la seconda volta in 3 anni Giuseppe ...

Torino, medico muore di coronavirus: l'ospedale dove ha lavorato gli dedica un reparto

E' morto a metà maggio a causa del coronavirus il dottor piemontese Davide Cordero, 64 anni. Ora l'ospedale di Rivoli (Torino), dove ha lavorato per tanti anni, gli dedicherà il reparto di Rianimazion ...

Ultime notizie, ultim’ora oggi: Giuseppe Mastini – alias Johnny lo Zingaro – è evaso dal carcere di Sassari. È la seconda evasione in 3 anni (6 settembre 2020) Per la seconda volta in 3 anni Giuseppe ...E' morto a metà maggio a causa del coronavirus il dottor piemontese Davide Cordero, 64 anni. Ora l'ospedale di Rivoli (Torino), dove ha lavorato per tanti anni, gli dedicherà il reparto di Rianimazion ...