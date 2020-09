NBA Playoff 2020, Toronto Raptors-Boston Celtics in tv: data, canale e orario gara-5 (Di lunedì 7 settembre 2020) Toronto Raptors-Boston Celtics, gara-5 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Nel quarto atto i canadesi hanno completato la rimonta, trovando la seconda vittoria consecutiva sulla banda di Stevens. Punteggio finale di 100-93, con gli uomini di Nurse capaci di allungare nel terzo quarto soprattutto grazie alle doppie doppie di Pascal Siakam (23 punti e 11 rimbalzi) e Kyle Lowry (22 punti e 11 rimbalzi). Non sono bastati ai Celtics i 24 punti e 10 rimbalzi di Jayson Tatum. Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di martedì 8 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

