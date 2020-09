Misure anti-Covid prorogate fino al 7 ottobre, Conte pronto a firmare nuovo Dpcm (Di lunedì 7 settembre 2020) In serata è attesa la firma del nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle Misure per l’emergenza coronavirus. Le Misure anti-Covid - scrive l’Ansa - saranno prorogate fino al 7 ottobre.Tra le poche novità rispetto al Dpcm del 7 agosto scorso, l’autocertificazione per l’ingresso in Italia dei provenienti da Paesi finora ‘off limits’ per attestare che si risiederà presso una persona, “anche non convivente”, con la quale “vi sia una stabile relazione affettiva”. L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di ... Leggi su huffingtonpost

Prende il via oggi all'Università di Parma il nuovo sistema di prenotazione del posto in aula per gli insegnamenti che prevedono attività in presenza nel primo semestre dell'anno accademico 2020-2021, ...

