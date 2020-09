Mission Impossible 7: Arriva una foto spettacolare dal set (Di lunedì 7 settembre 2020) Pubblicata da Christopher McQuarrie, una foto spettacolare immortala il set norvegese di Mission Impossible 7 Una lunga strada fra le montagne che porta direttamente in cielo. Questo è lo scenario in mezzo al quale Tom Cruise è stato immortalato in Norvegia, in una foto sul set di Mission Impossible 7. Il regista Christopher McQuarrie ha pubblicato su Instagram lo scatto, in cui possiamo sbirciare, fra le montagne norvegesi, il set del prossimo film con Tom Cruise. Uno scatto diverso dagli altri, in cui la natura è il protagonista principale e la star diventa piccola piccola. Le montagne innevate della Norvegia fanno da cornice alla scena, mentre Tom Cruise sta fermo in piedi su quella che sembra essere una strada che porta dritta al ... Leggi su tuttotek

