Milano, notte di follia ai Navigli: risse, rapine e bottiglie rotte (Di lunedì 7 settembre 2020) Poco dopo mezzanotte, sui Navigli, zona Darsena, si è scatenato l’inferno. Un tranquillo week end si è trasformato in una incubo con ferimenti e rapine Navigli, Milano (Fonte foto: Getty Images)risse, aggressioni, rapine. Tutto in pochi metri, presso la zona Darsena, centro della movida dei Navigli di Milano. Qualche minuto dopo la mezzanotte, i primi feriti presso un muretto in Darsena, all’1:20 arriva un altro ferito prezzo il Naviglio Pavese, ed ancora feriti in zona Sambuco. Le aggressioni non sono finite, tra sangue, bottiglie e persone che hanno subito una rapina. Il massimo luogo di movimento giovanile milanese, non è più ... Leggi su chenews

Milano, 5 aggressioni e 8 feriti in 3 ore nella notte di follie: banda violenta colpisce in Darsena

Anche Marina positiva al Covid

MILANO. Dopo Silvio Berlusconi, i figli Luigi e Barbara, anche Marina è risultata positiva al Covid-19. La presidente di Mondadori, come confermano negli ambienti del gruppo, dopo una serie di test ne ...

Zangrillo su Berlusconi: "Quadro clinico in miglioramento". Positiva al Covid anche la figlia Marina

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi ricoverato con la diagnosi di polmonite bilaterale Sars-Cov-2 nella notte tra giovedì e venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano. "Il ...

