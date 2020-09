Michela Persico e Daniele Rugani: annunciato il nome del piccolo in arrivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Michela Persico e Daniele Rugani tra poche settimane abbracceranno il loro primo figlio: annunciato sui social il nome scelto Michela Persico, compagna del calciatore della Juventus, Daniele Rugani, ha svelato il nome del piccolo in arrivo. In pieno lockdown l’annuncio della dolce attesa, oggi entrando nel nono mese di gravidanza, grazie ad una foto su Instagram, scopriamo che il piccolo si chiamerà Tommaso. Nella foto vediamo una raggiante Michela Persico, che mostra tra le mani il pancione, su cui è stato dipinto il nome del bambino. Gravidanza, quella della ... Leggi su zon

OdeonZ__ : Michela Persico svela il nome di... baby Rugani: 'Si chiamerà Tommaso' - LorenzoPuliga : RT @TUTTOJUVE_COM: Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia https://… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia https://… - TUTTOJUVE_COM : Sul pancione di Michela Persico spunta il nome di Rugani jr: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia - sportli26181512 : Michela Persico svela il nome di... baby Rugani: 'Si chiamerà Tommaso': Michela Persico svela il nome di... baby Ru… -