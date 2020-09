L’oroscopo di Branko e Paolo Fox, 7 settembre: cosa ti aspetta oggi (Di lunedì 7 settembre 2020) I maghi delle stelle, Branko e Paolo Fox, anche oggi ci raccontano la giornata che ci aspetta segno per segno. Ci sono novità per gli amori e le finanze. Oroscopo 7 settembre: Ariete Branko: Marte vi sostiene, in Gemelli nasce il secondo Ultimo Quarto nel giro di quattro settimane: grande aiuto per le finanze. Forse proprio motivi di interesse sono la causa di litigi e discussioni con persone vicine o parenti. I progetti riusciranno, dovete però essere sempre pronti a sfide, critiche e un ambiente professionale a volte contro. La stella dell’amore vi provoca e voi ci cadete. Paolo Fox: oggi sarai in pensiero per le tue finanze. settembre sarà un mese in cui le stelle ti esorteranno a ... Leggi su chenews

zazoomblog : L’oroscopo di Branko e Paolo Fox: 6 settembre i tre segni con più amore - #L’oroscopo #Branko #Paolo #settembre -

Ultime Notizie dalla rete : L’oroscopo Branko Coronavirus, cassa integrazione: quanto si prende in busta paga Italia Sera