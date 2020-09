La vulcanologa: «Il mio è un lavoro da maschi, perché l’80% delle donne è “da make-up”» (Di lunedì 7 settembre 2020) Sul Giornale una lunga intervista a Sabrina Mugnos, vulcanologa. Autrice di un saggio dal titolo «Viaggio scientifico e sentimentale», una panoramica sui vulcani del nostro Paese, con una predilezione per lo Stromboli. «Siciliani e napoletani vivono alle falde dei loro vulcani, con essi hanno un legame potente. È una filosofia di vita: non so se i vulcani condizionino le persone o, in qualche modo, le persone condizionino i vulcani…». Racconta la sua passione per la vulcanologia e i suoi studi. Del lavoro da vulcanologo, spesso visto adatto solo agli uomini. «È un lavoro da maschi, perché l’80 per cento delle donne è “da make-up”. Devi essere un po’ maschiaccio, ... Leggi su ilnapolista

