In Bielorussia si continua a protestare (Di lunedì 7 settembre 2020) Police are trying to disrupt the March of Unity planned for today and endorsed by Sviatlana Tsikhanouskaya. Authorities are trying to demonstrate the power. pic.twitter.com/0Wmsc9bUXR " Franak ... Leggi su ilpost

ilpost : In Bielorussia si continua a protestare - AnnalisaViola4 : RT @ilpost: In Bielorussia si continua a protestare - FaucheryFaber : RT @ilpost: In Bielorussia si continua a protestare - lullaby2007 : RT @ilpost: In Bielorussia si continua a protestare - anna_annie12 : In Bielorussia si continua a protestare - Il Post -