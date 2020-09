‘Hai una sigaretta?’ tira fuori un coltello e rapina un giovane: fermati 2 romeni, uno rintracciato sulla spiaggia di Nettuno (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella serata di venerdì gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, sono intervenuti per una segnalazione di rapina ai danni di un ragazzo italiano di 22 anni. I fatti Arrivati immediatamente, i poliziotti hanno contattato la vittima la quale ha riferito che, mentre si trovava con 2 suoi amici seduta in strada a chiacchierare, erano stati avvicinati da un ragazzo a dorso nudo, con un vistoso tatuaggio raffigurante un immagine religiosa, che gli aveva chiesto una sigaretta. Subito dopo si erano avvicinati altri due ragazzi che erano in compagnia del primo e si erano messi a parlare tra loro: a questo punto il ragazzo tatuato aveva tirato fuori un coltello, rapinandolo di circa 60 euro e dandosi poi alla fuga. Sentita la vicenda, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

