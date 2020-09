Fisco, chi può sorridere, e non pagare nulla fino a dicembre, (Di lunedì 7 settembre 2020) Fisco, stop a cartelle e pagamenti fino al 15 ottobre: le novità 19 agosto 2020 Il dado è tratto: sì alla proroga fino a dicembre, o meglio, al 30 novembre 2020, di ben 9 milioni di cartelle fiscali. ... Leggi su today

Il dado è tratto: sì alla proroga fino a dicembre (o meglio, al 30 novembre 2020) di ben 9 milioni di cartelle fiscali. Molte sono per piccoli importi, e proprio per questo l'ok del Ministero dell'Eco ...

Bonus prima casa, prorogati i termini per le agevolazioni fiscali

Anche la vendita dell’immobile rientra nella sospensione degli adempimenti disposta dalla normativa sull’emergenza Covid fino alla fine del 2020. Buone notizie per chi ha acquistato una prima casa e n ...

