“Figlio mio…”. La tristezza di Nina Moric, è successo con Carlos Corona. “Vederti così…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Non ci è sfuggito che già da un po’ Carlos Maria Corona si sia trasferito a casa del padre Fabrizio Corona. Per l’appunto si trovava da lui anche quando ha usato un modo di esprimersi omofobo in un video su Instagram. È certo che il neo maggiorenne veda molto meno mamma Nina Moric rispetto al passato, visto che proprio la supermodella la scorsa settimane è dovuta ricorrere a Instagram per bacchettare l’errore macchiato di omofobia del figlio. Domenica sera l’ex modella è tornata a sfogarsi mediante Instagram e si è rivolta direttamente a Carlos Maria Corona, provando a metterlo in guardia dai possibili rapporti in cui vigono gli interessi sull’affetto. “Figlio mio quanto vorrei essere fra le ... Leggi su caffeinamagazine

tutero82 : @saymyname_ac @lavastoviglie1 @InfermieraP E come sei nato tu.... non te L hanno mai spiegato ?????? figlio mio - GiulianoMedicii : @GiuliodeMedicii Figlio mio lasciamo stare ce la semo piata 'nder culo - Zorochan_1 : @theoleaoibra Diocane quanto cazzo sei esaurito figlio mio ???? - iheartsunset : NANON, figlio mio copriti. - itsMaura_ : NANON DUE ANNI DUE D U E e io comunque lacrimo. Però figlio mio due bottoni in più allacciali -

Ultime Notizie dalla rete : “Figlio mio…”