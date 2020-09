Fabrizio Corona, il figlio Carlos decide di andare a vivere col padre: la reazione di Nina Moric su Instagram (Di lunedì 7 settembre 2020) Nina Moric resta a vivere da sola. Il figlio Carlos , divenuto maggiorenne da poco, ha deciso di andare a vivere con il padre, Fabrizio Corona . Una scelta che ha particolarmente ferito la showgirl ... Leggi su leggo

IsaeChia : #CarlosMariaCorona decide di vivere con suo papà #FabrizioCorona: la reazione di #NinaMoric - infoitcultura : Fabrizio Corona, il figlio Carlos decide di andare a vivere col padre: la reazione di Nina Moric su Instagram - infoitcultura : Fabrizio Corona, il figlio Carlos decide di andare a vivere col padre. Nina Moric: «La tua mancanza mi sta divorand… - fenisoft : @lellesan79 Per me quello di sinistra assomiglia a Fabrizio Corona ex fidanzato della Belen. Credo che la foto sia un fake. - fenisoft : @roby800 Quello di sinistra non è Fabrizio Corona ex della Belen? Siamo sicuri che la foto non sia un fake? -