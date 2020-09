De Luca indagato per falso e truffa. Il governatore Pd avrebbe favorito i suoi 4 autisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Napoli, 7 set – Una tegola giudiziaria sulla testa del governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca in piena campagna elettorale. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, l’esponente del Pd sarebbe indagato dalla procura di Napoli per falso e truffa. Al centro dell’inchiesta l’assunzione di quattro vigili di Salerno, fedelissimi di De Luca, diventati i suoi autisti di fiducia, facendoli però passare come addetti della segreteria del presidente. Indagini scattate con un incidente stradale del 2017 Le indagini sono scattate con un banale incidente stradale risalente al 2017. Il 15 settembre di quell’anno, infatti, Claudio Postiglione (uno dei quattro autisti di fiducia del ... Leggi su ilprimatonazionale

fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - repubblica : Napoli, indagato De Luca. L’accusa: favorì i suoi quattro autisti - maximchd : RT @tempoweb: #DeLuca indagato per falso e truffa. Così gli autisti sono diventati 'esperti' - zazoomblog : De Luca indagato per falso e truffa. Promosse vigili a membri staff Regione - #indagato #falso #truffa. #Promosse -