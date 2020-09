Dal Portogallo, il Milan sulle tracce di Nuno Mendes dello Sporting (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Milan avrebbe messo gli occhi su Nuno Mendes, giovane terzino classe 2002 dello Sporting CP. Secondo quanto riportato dal quotidiano O Jogo, i rossoneri avrebbero fatto una prima offerta al club portoghese di 15 milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita. Lo Sporting avrebbe rispedito indietro la proposta, chiedendo il pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Cristiano Ronaldo richiamato perché non indossava la mascherina, come richiesto dal protocollo della Uefa. È successo durante Portogallo-Croazia, gara di Nations League. Il giocatore della Juventus ha ...

Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro del Benfica, ha attirato le attenzioni del Milan. C'è stata una prima proposta economica messa sul tavolo dai rossoneri. Il Milan prenderà un nuovo difensore centr ...

Cristiano Ronaldo richiamato perché non indossava la mascherina, come richiesto dal protocollo della Uefa. È successo durante Portogallo-Croazia, gara di Nations League. Il giocatore della Juventus ha ...

Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro del Benfica, ha attirato le attenzioni del Milan. C'è stata una prima proposta economica messa sul tavolo dai rossoneri. Il Milan prenderà un nuovo difensore centr ...