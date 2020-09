Da Firenze a Tito in bici per esaudire un desiderio della madre (Di lunedì 7 settembre 2020) POTENZA - Ha fatto circa settecento chilometri per esaudire un desiderio della mamma deceduta nel mese di gennaio scorso all'età veneranda di 90 anni. È la storia di Giuseppe D'Eboli, fiorentino di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Cortile di Francesco, dal 18 settembre la VI edizione

Il direttore della Galleria degli Uffici di Firenze Eike Schmidt, la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, Tedros Adhanom Ghebreyesus , direttore generale Oms, che interverrà in collegamento da ...

Da Firenze a Tito in bici per esaudire un desiderio della madre

POTENZA - Ha fatto circa settecento chilometri per esaudire un desiderio della mamma deceduta nel mese di gennaio scorso all’età veneranda di 90 anni. È la storia di Giuseppe D’Eboli, fiorentino di na ...

