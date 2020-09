Covid-19, lo psichiatra: “no-mask come no-vax, persone totalmente illetterate, complottisti paranoici” (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla manifestazione no mask a Roma. “E’ il prolungamento di cose che avevamo già visto –ha affermato Crepet-. Qualche anno fa abbiamo visto i no vax, che sono i padri di quest’altro movimento, persone totalmente illetterate che non hanno alcuna base scientifica e odiano la scienza. Sono gli stessi che abbiamo visto in passato, fanatici, assertori di strani medici per la cura del cancro, che poi sono stati anche perseguiti dalla legge. Di Bella ha avuto tantissimo successo televisivo, andava a Porta a Porta, la Puglia voleva mettere il metodo ... Leggi su meteoweb.eu

Bisac121 : @NicolaDePa1 @SennaGianMarco @GiuseppePalma78 Aggiungo che il coronavirus è una famiglia di virus, non è solo il co… - ZzGiaco : @ignaziocorrao Ehehe leggo le risposte al suo tweet. Negano il covid ma nn si sa mai vogliono essere curati...eh n… - AlessandroGiac1 : @Quinta00876879 @ricpuglisi @SennaGianMarco 1 nessuno ha detto che non esiste il virus 2 i reparti covid sono vuoti… - GabBiology333 : Domani in piazza ci saranno i negazionisti del Covid insieme a quelli che hanno come leader un ricoverato per Covid… - Mario26775746 : RT @enniogiannascol: Questo signore ha bisogno di uno psichiatra ?????? Riaprire gli stadi ai tifosi. La Lega gioca ancora col Covid. La line… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid psichiatra Troppi suicidi tra i ragazzi, lo psichiatra: "ll Covid ha inciso più sui giovani" ciociariaoggi.it Coronavirus, Putin "cura" Berlusconi. Gli manda una dose del vaccino russo

L'emergenza Coronavirus in Italia non smette di tenere il Paese in apprensione. Il numero dei contagiati resta alto, e aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Tra i pazienti ce n'è anche uno illu ...

Berlusconi migliora e pensa al ritorno a casa. Per ora inutile il vaccino spedito da Putin

Il peggio sembra essere passato». Non sono mica uno psichiatra», risponde a chi gli domanda se Berlusconi si sia rassegnato al ricovero. Se Berlusconi viene onorato da chi lo disonorava è perché fa co ...

L'emergenza Coronavirus in Italia non smette di tenere il Paese in apprensione. Il numero dei contagiati resta alto, e aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Tra i pazienti ce n'è anche uno illu ...Il peggio sembra essere passato». Non sono mica uno psichiatra», risponde a chi gli domanda se Berlusconi si sia rassegnato al ricovero. Se Berlusconi viene onorato da chi lo disonorava è perché fa co ...