Coppa Europa di sci a Obereggen: c’è la data ufficiale (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus anche la stagione agonistica sciistica sta prendendo forma con gli annunci relativi alle prossime gare in calendario. In questi giorni è arrivata la comunicazione relativa alla Coppa Europa di sci che si terrà a Obereggen (a 20 minuti circa da Bolzano) tra le suggestive montagne dolomitiche. La location prescelta per la sfida sarà anche quest’anno lo Sky Center Latemar del Trentino Alto-Adige. Obereggen ospiterà la Coppa Europa di sci in Italia.La storica competizione rientrante nella Coppa Europa di sci scatterà giovedì 17 dicembre. L’organizzazione sarà a cura del comitato locale guidato da Edy Pilcher in collaborazione con con la ... Leggi su sport.periodicodaily

