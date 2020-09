Colleferro, così si allenava in palestra uno degli arrestati per la morte di Willy: i video pubblicati su Facebook (Di lunedì 7 settembre 2020) Con un sacco da boxe, oppure con delle cinghie di sospensione. Così si allenava in palestra Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli appassionati di arti marziali, arrestati insieme agli amici Mario Pincarelli e Francesco Bellegia con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro Duaerte, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, all’alba di domenica. Sotto ai video degli allenamenti, i social si sono scatenati con insulti, come “bastardo” e commenti come “muori”. L'articolo Colleferro, così si allenava in palestra uno degli arrestati per la morte di Willy: i ... Leggi su ilfattoquotidiano

luigidimaio : Non si può morire così. A 21 anni, ucciso da un branco di delinquenti, pestato a calci e pugni. Non è possibile.… - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - fanpage : Omicidio #WillyMonteiro, “Siamo tutti un po’ colpevoli: siamo abituati a girarci dall’altra parte di fronte a quest… - ilfattovideo : Colleferro, così si allenava in palestra uno degli arrestati per la morte di Willy: i video pubblicati su Facebook - bijoux1995 : RT @Yon_Yonson71: Vi diranno che il colore della pelle non c'entra, che non è razzismo, che è stata una rissa. Non è così. Anni ad instilla… -

