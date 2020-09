Calciomercato Juventus, colpo Dzeko: svolta da Roma (Di lunedì 7 settembre 2020) Calciomercato Juventus in stand-by in queste ore, soprattutto per quanto riguarda la questione attaccanti. Luis Suarez sembrerebbe ad un passo dalla Vecchia Signora, in quanto rimarrebbero da sistemare gli ultimi dettagli legati al passaporto comunitario ed all’indennizzo che il club bianconero dovrebbe versare nelle casse del Barcellona. Ma il Pistolero non sarebbe l’unico nome sulla lista di Fabio Paratici per rimpolpare il reparto offensivo; in pole position insieme all’uruguayano spiccherebbe sempre il profilo di Edin Dzeko. Prima della sfida tra Italia e Bosnia di venerdì scorso, l’attaccante della Roma ai microfoni di Rai Sport non si è sbilanciato sul suo futuro, in quanto concentrato solo ed esclusivamente sugli impegni con la sua Nazionale. Però, stando a quanto ... Leggi su tuttojuve24

Gazzetta_it : #Juventus @fcbarcelona #Suarez, aria d’intesa. E i bianconeri vogliono lo sprint per il passaporto #calciomercato… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Juventus, #Suarez studia per incassare 10 milioni - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - LucaFioretti13 : ?? #Calciomercato - Potrebbe esserci il #Vicenza nel futuro di Nicolò #Fagioli: primi contatti tra Andrea D’Amico, a… - calciomercatoit : ?? #Milan - #Donnarumma ancora in bilico: #Raiola furioso ?? #CMITmercato -