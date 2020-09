Bologna, giustiziere vuole partecipare a un’operazione di polizia: denunciato (Di lunedì 7 settembre 2020) A Bologna il curioso evento: un uomo, vestito con tuta mimetica e basco blu, avrebbe cercato di sostituirsi alla polizia per bloccare una persona molesta già segnalata alle forze dell’ordine, in un pub di via Cairoli. L’uomo avrebbe ostacolato l’operato degli agenti e sarebbe stato denunciato. Eccessivo lo zelo del cittadino che a Bologna avrebbe … L'articolo Bologna, giustiziere vuole partecipare a un’operazione di polizia: denunciato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

