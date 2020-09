Angela Chianello su Instagram, numeri da paura: a che serve studiare nel 2020? (Di lunedì 7 settembre 2020) L’esordio social di Angela Chianello su Instagram è stato salutato senza dubbio in maniera particolarmente calorosa. È stata una delle protagoniste, in giro per il web, di questa atipica estate 2020. I suoi “Buongiorno da Mondello” e “Non ce n’è Coviddi” sono stati ripresi da meme e remix musicali, fino a diventare intercalari e tormentoni anche fuori dalla rete. La fama arriva per caso, sta poi a chi ne viene investito avere la capacità di cavalcarla adeguatamente. E Angela Chianello su Instagram si appresta a farlo nel migliore dei modi, almeno stando ai numeri che il suo arrivo sul social network ha fatto registrare. Il profilo, aperto nella giornata di ieri, ha in poco tempo ... Leggi su optimagazine

giornalettismo : #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi')… - tuccio_serena : RT @cristy_pavuk: angela chianello la signora da mondello sbarca su instagram e ha già oltre 65k di followers Un tempo essere ignoranti er… - mermary_ : RT @cristy_pavuk: angela chianello la signora da mondello sbarca su instagram e ha già oltre 65k di followers Un tempo essere ignoranti er… - e_morgul : RT @cristy_pavuk: angela chianello la signora da mondello sbarca su instagram e ha già oltre 65k di followers Un tempo essere ignoranti er… - GiacomoNesci : RT @giornalettismo: #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi') ha a… -