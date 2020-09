Amalfi, affidati al comune reperti archeologici ritrovati in acqua (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAmalfi (Sa) – Anfore di età romana, brocche di varie epoche, palle da catapulta, ampolle di vetro, ceramiche dipinte e una rilevante quantità di frammenti archeologici di ogni genere sono stati affidati al comune di Amalfi. Si tratta di oggetti rinvenuti nello specchio di mare antistante la città, che l’ente ha preso in carico dopo esserne stato per diverso tempo custode giudiziario. Diventano così patrimonio pubblico della città un centinaio di pezzi, tra frammenti e oggetti di vario genere, che raccontano diversi periodi della storia di Amalfi: dalla fondazione della città a opera dei romani proseguendo poi per le epoche successive. Al momento sono ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Amalfi:affidati al comune reperti archeologici trovati in mare #Amalfi -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi affidati Amalfi:affidati al comune reperti archeologici trovati in mare Ottopagine Al via ad Amalfi il Capodanno Bizantino

Torna il Capodanno Bizantino di Amalfi, tre giorni di eventi legati alla rievocazione delle antiche tradizioni bizantine del Ducato Marinaro e in questa edizione dedicata al tema "Il Mare". Oggi (lune ...

Amalfi, tutto pronto per il Capodanno Bizantino: il programma

L'assessore alla cultura, beni culturali, eventi e tradizioni Enza Cobalto dichiara: "In maniera più contenuta, nei rispetto delle misure in vigore, conserviamo una tradizione significativa per la nos ...

Torna il Capodanno Bizantino di Amalfi, tre giorni di eventi legati alla rievocazione delle antiche tradizioni bizantine del Ducato Marinaro e in questa edizione dedicata al tema "Il Mare". Oggi (lune ...L'assessore alla cultura, beni culturali, eventi e tradizioni Enza Cobalto dichiara: "In maniera più contenuta, nei rispetto delle misure in vigore, conserviamo una tradizione significativa per la nos ...