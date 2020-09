Ucciso a calci e pugni a 21 anni per aver difeso un amico in una rissa vicino Roma: quattro fermati (Di domenica 6 settembre 2020) Ucciso a 21 anni per aver provato a difendere un amico, picchiato a morte per strada a Colleferro, vicino Roma. Willy Monteiro Duarte, originario di Capo Verde, è stato soccorso già in gravissime condizioni, dopo che era rimasto coinvolto in una lite finita in rissa con altre persone. L?episodio è avvenuto in largo Oberdan, dove ci sono alcuni locali. Finora ci sono quattro persone fermate dai Carabinieri. Secondo Il Messaggero, il ragazzo era agonizzante in terra quando i soccorsi sono arrivati ed è morto al suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di zona. I quattro, che avevano lasciato il luogo della lite e del pestaggio su quella che risulterebbe una grossa automobile, sono stati ... Leggi su open.online

