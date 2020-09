The Witcher 3, la versione next-gen sarà sviluppata dallo stesso team del porting Switch (Di domenica 6 settembre 2020) CD Projekt RED aveva annunciato, qualche giorno fa, di avere in cantiere una versione next-gen di The Witcher 3, l'ultimo blockbuster dello studio polacco che presto verrà seguito da Cyberpunk 2077.Durante l'ultimo incontro con gli investitori, CD Projekt ha dichiarato che il progetto è stato affidato ad uno studio esterno, ma si tratta di qualcuno che conosciamo bene, Saber Interactive.Per chi se lo fosse scordato, lo studio è responsabile di uno di quelli facilmente definibili come "port impossibili": hanno infatti realizzato la versione Nintendo Switch di The Witcher 3, qualcosa che sulla carta non doveva essere possibile e invece...Leggi altro... Leggi su eurogamer

