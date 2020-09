The Boys 2, Erin Moriarty: “Mi sento fortunata per aver potuto affrontare il tema dell’abuso sessuale” (Di domenica 6 settembre 2020) La nostra intervista a Jack Quaid ed Erin Moriarty, rispettivamente interpreti di Hughie e Starlight in The Boys 2, la seconda stagione della serie in catalogo su Amazon Prime Video dal 4 Settembre. I ragazzi sono tornati! Lo diciamo con emozione e gioia, perché The Boys 2 conferma le ottime impressioni già avute lo scorso anno con la serie sviluppata da Eric Kripke per Amazon Prime Video a partire dallo scorrettissimo fumetto di Garth Ennis. I nuovi episodi, pubblicati settimanalmente dopo i primi tre in catalogo dal 3 settembre, mantengono elevata, infatti, la qualità generale e aggiungo un maggior livello di approfondimento per i personaggi che ne compongono la storia. Un pizzico di azione in meno, più introspezione, ma senza perdere la carica sovversiva e sopra le righe che ne segna ... Leggi su movieplayer

