Supercoppa Italiana volley femminile, stasera in diretta su Rai2 (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera alle ore 21.15 Rai2 trasmetterà in diretta la finale della Supercoppa Italiana di volley femminile 2020. In campo a sfidarsi Conegliano e Busto Arsizio. Le Pantere hanno superato in semifinale Scandicci con un netto 3-0, mentre le Farfalle hanno avuto la meglio sul Novara soltanto stamattina, dopo la sospensione della gara di ieri sull'1-1 a causa della troppa umidità. pubblicato su TVBlog.it 06 settembre 2020 13:39. Leggi su blogo

