Stefano Bonaccini: moglie, programma e biografia. Chi è il Presidente (Di domenica 6 settembre 2020) Stefano Bonaccini: moglie, programma e biografia. Chi è il Presidente È ancora Stefano Bonaccini il Presidente della Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l’assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l’arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l’esito è stato scontato. Stefano Bonaccini ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell’urna di Bonaccini. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia ... Leggi su termometropolitico

paridepuglia : RT @Libero_official: #Bonaccini e #Renzi, il 'patto della sconfitta'. Retroscena: 'Fanno fuori #Conte e #Zingaretti. Poi al Quirinale...'… - infoitinterno : Stefano Bonaccini, avviso di sfratto a Nicola Zingaretti? 'Cambio in segreteria, vedremo dopo le regionali' - mirellaladini : RT @ilgiornale: Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ammette che i risultati delle Regionali potrebbero avere conseguenze… - Mariang15709842 : RT @ilgiornale: Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ammette che i risultati delle Regionali potrebbero avere conseguenze… - koku_turtle : RT @ilgiornale: Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ammette che i risultati delle Regionali potrebbero avere conseguenze… -