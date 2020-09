Se ne è andato un grande uomo, Vittorio Delpiano (Di domenica 6 settembre 2020) Vittorio Delpiano era un prete, ma era anche un artigiano, ma era anche un profondo conoscitore della natura delle Langhe, dell’Alta Langa, quella di San Benedetto Belbo, dove viveva. Furono i coniugi Ricchiardi, che vivono a poca distanza da lui, a farmelo conoscere e a convincermi che in un libro sulle persone dell’Alta Langa lui non poteva mancare. Ma mi avvisarono anche che non aveva una gran voglia di parlare di sé, men che meno di farsi fotografare. In realtà, ci trovammo subito in sintonia, e accettò di buon grado di farsi intervistare per Lontano da Farinetti, il libro in cui confluivano le testimonianze di personaggi di varia estrazione e cultura, ma tutti lontano dal mondo ricco e artificiale della Bassa Langa. Fu così che il burbero Toio (o “Toiu” alla piemontese, come era conosciuto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : andato grande Se ne è andato un grande uomo, Vittorio Delpiano Il Fatto Quotidiano Brescia, Cellino: "L'Inter ha sbagliato tutto con Tonali. Sono contento che sia andato al Milan"

Massimo Cellino torna sulla cessione di Sandro Tonali e, in particolare, si sofferma sul mancato approdo all'Inter del centrocampista: "I nerazzurri hanno sbagliato il modo di agire - ha detto il pres ...

Macron è diventato di destra. La lezione per l’Italia secondo Gervasoni

In questi mesi è accaduto di tutto in Italia e nel mondo e pochi si sono accorti che Macron è diventato di “destra”. Quello che nel 2017 fu accolto dalla sinistra come l’Obama francese e che, pur rifi ...

