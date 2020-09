Salvini: 'Governo immobile uccide il Paese, spero non arrivino in fondo' (Di domenica 6 settembre 2020) 'Questo Paese rischia di morire di non decisione. Non puoi avere al Governo uno che dice sì e uno che dice no. Mi auguro che L'Italia torni a decidere. Il Paese scelga qualcuno che si prende la ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : #Salvini: Leggevo pochi minuti fa: il Movimento 5 Stelle siciliano chiede le dimissioni della Lamorgese. Un ministr… - LegaSalvini : ALGERINO PALPEGGIA MINORENNE SUL TRENO PER CAGLIARI, SALVINI: 'IL GOVERNO CHIEDA SCUSA' - pietroraffa : È passato 1 anno dall'insediamento del Governo Conte II. Ma i Decreti Sicurezza voluti da Salvini non sono stati a… - MariaLu91149151 : RT @straneuropa: Lo smart working non è il future di questo paese, soprattutto nella pubblica amministrazione: desertifica le città. Cost… - DavidMorello9 : RT @FedericoDezzani: Questo è lo scenario base su cui sono quasi certo si stia lavorando. Portare Salvini al governo tra il 2021-2022, defa… -