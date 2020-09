Ma Salvini che strilla sullo studio segreto è lo stesso che a febbraio chiedeva di riaprire tutto? (Di domenica 6 settembre 2020) Oggi Salvini ha scritto una lettera al Corriere della Sera per chiedere conto al governo dello studio elaborato del ricercatore Stefano Merler e presentato al Comitato scientifico a febbraio che nello scenario peggiore prevedeva fino a 60mila morti. Ma cosa faceva il Capitano a febbraio? Ma Salvini che strilla sullo studio segreto è lo stesso che a febbraio chiedeva di riaprire tutto? Lo studio in questione, spiegava qualche giorno fa il ministro Boccia “è stato commissionato e chiesto dal ministero, il 12 febbraio penso siano state messe in giro bozze per una simulazione con ... Leggi su nextquotidiano

