Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a sabato 12 Settembre: minime in calo, settimana di instabilità (Di domenica 6 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, martedì 8 Settembre, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Martedì 8 Settembre Nord: al mattino molte nubi a ridosso dei rilievi, su pianura piemontese e Liguria con isolati rovesci a ridosso delle alpi Accidentali. Dalla tarda mattinata graduale diradamento della copertura nuvolosa fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura ed appennino. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna con associati rovesci sparsi, specie sull’area centromeridionale; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti a ridosso dell’Appennino e lungo le coste di Toscana meridionale e Lazio al mattino. Sud e ... Leggi su meteoweb.eu

3BMeteo : Una #BuonaDomenica a tutti voi! Ecco le previsioni #meteo per questo #6settembre - infoitinterno : Meteo a Torino: le previsioni del 6 settembre - infoitinterno : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA BIZZARRA! Già da Lunedì MALTEMPO con GRANDINE, poi un CICLONE sull'ITALIA. Le PREVISIONI - infoitinterno : Previsioni meteo, maltempo in arrivo con pioggia e temporali - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Previsioni meteo in #Lombardia, maltempo in arrivo con pioggia e temporali -