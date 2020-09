Lamorgese: "Non possiamo bloccare i barchini affondandol" (Di domenica 6 settembre 2020) La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, come molti altri suoi colleghi del governo Conte 2, ha partecipato al forum Ambrosetti di Cernobbio. Con lei si è parlato, ovviamente, di immigrazione. A proposito dei migranti che continuamente arrivano sulle coste italiane a bordo di piccole imbarcazioni autonome, Lamorgese ha detto:"Gli sbarchi devono essere bloccati dal paese di origine, i migranti non devono partire ma se poi partono non credo di poter bloccare i barchini autonomi affondandoli o non facendoli arrivare sulle nostre coste"E ha anche precisato che:"Gli sbarchi autonomi con barche e barchini ci sono sempre stati"E non sono dunque una novità della gestione di questo governo come vogliono far credere alcuni oppositori. Largomese ha anche aggiunto:"Non si fa mai ... Leggi su blogo

