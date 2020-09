Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7-11 settembre: Umberto in ansia per Adelaide (Di domenica 6 settembre 2020) Il Paradiso delle signore torna con i nuovi episodi lunedì 7 settembre per far sognare tutti i fedeli telespettatori che hanno continuato a seguire la soap anche in questi mesi in cui era in replica. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 7 all’11 settembre, rivelano che Umberto sarà preoccupato per Adelaide nonostante l’arrivo di un telegramma tranquillizzante alla villa. Nel frattempo, Cosimo farà la proposta di matrimonio a Gabriella e Salvatore si ritroverà ad assistere alla scena mentre suo madre sarà sempre più in colpa per aver nascosto alla ragazza il biglietto scritto da suo figlio. Infine, Marta troverà una neonata davanti al magazzino e Riccardo cercherà di ... Leggi su tutto.tv

