Il nuovo DPCM firmato da Conte entrerà in vigore lunedì, ecco cosa cambierà (Di domenica 6 settembre 2020) Domani entrerà ufficialmente in vigore il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri mediante il quale l’esecutivo prorogherà i divieti imposti il 10 Agosto. Dalla lettura del Decreto traspare un’ottima notizia, quest’ultimo infatti non contiene nessun nuovo divieto. Lo stesso Premier pochi giorni fa ha annunciato con una certa sicurezza che non ci sarà più un Lockdown di massa come quello di pochi mesi fa. Al tempo stesso però non vengono previste misure volte ad allentare le restrizioni. Insomma vengono semplicemente confermati i precedenti divieti imposti. Tuttavia è doveroso valutare i vari settori interessati dal Decreto. Mezzi pubblici Sui mezzi pubblici è previsto l’obbligo di indossare le mascherine, inoltre la capienza ... Leggi su quotidianpost

Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - SkyTG24 : Coronavirus, nel nuovo Dpcm tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio: la lista - Corriere : Mascherine e tamponi restano obbligatori, riunite le coppie a distanza: il nuovo Dpcm - gromano1968 : RT @Pistogolblasta2: +++ Nuovo dpcm, ufficiale: stadi chiusi e niente tifosi almeno per le prime due giornate di #SerieA +++ La #Juve, dun… - marconardex64 : RT @Adnkronos: Nuovo #Dpcm, tutte le novità -