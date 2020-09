Fiorentina batte Lucchese (5-0). Con doppiette di Ribery e Kouamè (Di domenica 6 settembre 2020) Ribery è già in forma. Con una doppietta sua e una di Kouamè, la Fiorentina ha liquidato (5-0) la Lucchese nell'amichevole disputata al Franchi. Il quinto gol viola è venuto su un'autorete di Solcia. Iachini ha mandato in campo dal 1' una Fiorentina schierata con il 3-4-2-1 con Ribery e Saponara alle spalle dell'unica punta: Kouame Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina batte Lucchese (5-0). Con doppiette di Ribery e Kouamè - sportli26181512 : Serie A femminile, i risultati della 3^ giornata: Juve e Fiorentina ok. CLASSIFICA: Nelle gare della domenica la Fi… - calciodonneit : Serie A News: Un Milan irresistibile batte un Bari ultra difensivo #fiorentina #PinkBari #JuventusFemminile… - invernomuto2 : @CarloAl87550029 @kravotz E infatti il Napoli ha avuto una sola, vera occasione per vincere lo scudetto e l’ha spre… - Nic67finalfine : RT @JUVEN_TV: L’11/5/1980 la #Juventus batte la #Fiorentina al Comunale 3-0. Segnando il 3° gol (su rigore), Roberto #Bettega si laurea cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina batte

90' - FINISCE LA PARTITA! 5-0 per la squadra di mister Iachini che può essere soddisfatto di questa prestazione da parte dei suoi. 86'- C'è spazio anche per Dalle Mura in questo finale. A fargli posto ...DIRETTA FIORENTINA LUCCHESE (RISULTATO 1-0): GOL DI RIBERY! Fiorentina Lucchese 1-0: è Franck Ribéry a sbloccare l’amichevole del Franchi, meritato il vantaggio della Viola che ha dominato per tutto i ...