Ferrero scrive a Berlusconi: «I Grandi non si arrendono mai» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Il messaggio del presidente della Sampdoria Ferrero – FOTO Questa mattina il professor Alberto Zangrillo ha dato un aggiornamento sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus: «Il decorso è regolare, il paziente tranquillo». Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha voluto testimoniare la sua vicinanza tramite un post su Twitter: «Hai vinto tante battaglie: tv, cinema, calcio e politica. I Grandi non si arrendono mai e tutti facciamo il tifo per te. Forza presidentissimo. Coraggio Berlusconi». Hai vinto tante battaglie:#Tv#Cinema#Calcio#PoliticaI ... Leggi su calcionews24

