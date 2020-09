F.1, GP Italia - Vince Gasly: vittoria in casa per la Scuderia AlphaTauri (Di domenica 6 settembre 2020) Clamorosa vittoria casalinga per la Scuderia AlphaTauri al Gran Premio d'Italia, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2020. Pierre Gasly ha tagliato per primo il traguardo di Monza, approfittando di una gara pazza. Il francese riporta il team alla vittoria: questo è infatti il secondo successo per il team di Faenza (l'altro nel 2008 a Monza, quando era Toro Rosso), il primo nell'era AlphaTauri. Non c'era modo migliore per festeggiare la cinquantesima gara insieme tra la Scuderia Italiana e la Honda.In aggiornamento...Guarda i risultati completi del GP d'Italia a Monza Leggi su quattroruote

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - Eurosport_IT : Buon sangue non mente ?? Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo, trionfa a Monza in Formula 2… - Federvolley : #EuroVolleyU18M ?? RIMONTA AZZURRA??!!! L'Italia ???? vince 3-2 contro la Turchia???? nel match d'esordio ai Campionati… - 1db0386eca894ee : #ScuderiaFerrari prendete esempio dall'Italia che ci piace e vince a Monza. Onore alla #AlphaTauriF1 - SweetSofia113 : RT @Gardenia11_1: Il GP d'Italia lo vince comunque un team italiano ?????? #ItalianGP -