Elettra Lamborghini mette in mostra il lato B: “Il più famoso in Capri” (Di domenica 6 settembre 2020) Elettra Lamborghini ritorna in auge su Instagram con uno scatto molto sensuale. In yacht, a Capri, la cantante mette in mostra il lato B. Fan in delirio Foto da instagram: @ElettramiuraLamborghiniDopo una breve assenza, in fatto di scatti, ritorna in pista Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa in Italia, nonché amatissima cantante che sta spopolando in questa estate con la sua ultima hit “La Isla”. E lo fa con uno scatto ad altissimo tasso erotico. La twerking queen ama provocare i fan con fotografie, dove mette in risalto le sue giunoniche forme, come quest’ultima apparsa sul suo profilo di Instagram. Elettra si trova su un lussuoso yacht ... Leggi su chenews

