Djokovic squalificato per aver colpito un giudice, quali sono i precedenti? (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Il numero uno del mondo Novak Djokovic è fuori dagli Us Open 2020. L’eliminazione ha del clamoroso, poiché è avvenuta per via di una decisione dei commissari di gara, dopo che il serbo aveva colpito una giudice di linea con una pallina da tennis. Un evento davvero incredibile, ma che non è l’unico nella storia, dato che ci sono alcuni precedenti avvenuti negli ultimi anni e che hanno visto protagonisti diversi atleti di rilievo. Il primo è il canadese Denis Shapovalov che, nella Coppa Davis 2017, ha subito la stessa sorte del suo collega serbo per aver colpito il volto dell’arbitro con una pallina. Nello stesso anno anche l’azzurra Maria Vittoria Viviani è stata squalificata dagli ... Leggi su sportface

NEW YORK, 06 SET - Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open per aver scagliato, in un gesto di stizza, una pallina verso i teloni, che però è rimbalzata su un giudice di linea donna, colpendo ...

Arriva anche il comunicato della USTA a chiarire la situazione relativa alla squalifica di Novak Djokovic negli ottavi di finale degli US Open. Il serbo è stato estromesso dal torneo in quanto, sul 5- ...

