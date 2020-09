Coronavirus, un algoritmo calcola in appena due ore il rischio di morte dei pazienti (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, un algoritmo calcola il rischio di morte dei pazienti Un recente studio rivela che il rischio di morte dei pazienti affetti da Coronavirus si può calcolare attraverso un algoritmo, la cui precisione si aggira intorno al 90%. La ricerca è stata condotta dagli studiosi dell’Università di Firenze, Ospedale Careggi e Fondazione Poliambulanza di Brescia, e verrà presto pubblicata sulla rivista BMJ-Open. A darne un’anticipazione, però, è il Corriere della Sera, secondo cui gli autori dello studio hanno preso in considerazione 516 pazienti con infezione da Covid-19, ricoverati nei due ospedali di Firenze e ... Leggi su tpi

