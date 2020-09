Colleferro: difende amico e viene ucciso. Arrestati 4 ragazzi (Di domenica 6 settembre 2020) I carabinieri hanno fermato quattro giovani sospettati di aver ucciso a calci e pugni un ragazzo perché voleva sedare una rissa fuori da un locale. Il gravissimo episodio è accaduto la notte scorsa a ... Leggi su tg.la7

IzzoEdo : #Muore a 21 anni per sedare una #rissa - IzzoEdo : #Muore a 21 anni per sedare una #rissa - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Muore a 21 anni per sedare una rissa - Agenzia_Italia : Muore a 21 anni per sedare una rissa -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro difende Colleferro: difende amico e viene ucciso. Arrestati 4 ragazzi TG La7 21 enne di Paliano ucciso a calci e pugni: voleva sedare una rissa

E’ morto Willy Monteiro Duarte, un cittadino ventunenne di Paliano provincia di Frosinone, di origine capoverdiana, ucciso a calci e pugni dal branco in una notte all’alba a Colleferro, mentre tentava ...

Colleferro: difende amico e viene ucciso. Arrestati 4 ragazzi

È accaduto neella notte a Colleferro vicino Roma. Altri feriti per tentare di salvarlo. È stato preso a calci e pugni I carabinieri hanno fermato quattro giovani sospettati di aver ucciso a calci e pu ...

E’ morto Willy Monteiro Duarte, un cittadino ventunenne di Paliano provincia di Frosinone, di origine capoverdiana, ucciso a calci e pugni dal branco in una notte all’alba a Colleferro, mentre tentava ...È accaduto neella notte a Colleferro vicino Roma. Altri feriti per tentare di salvarlo. È stato preso a calci e pugni I carabinieri hanno fermato quattro giovani sospettati di aver ucciso a calci e pu ...