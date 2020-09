Codogno, Mattia (il paziente 1) torna a giocare a calcio: “Ci siamo divertiti, sto molto meglio” (Di domenica 6 settembre 2020) Mattia Maestri, il primo paziente (ufficiale) colpito dal Covid, torna a giocare su un campo da calcio in un triangolare tra la nazionale dei sindaci, una selezione di politici della ex zona rossa, e un’altra di volontari della protezione civile a Codogno. “Ci siamo divertiti”, dice. E a chi gli chiede se non rappresenta un simbolo di speranza risponde: “Voi mi avete dato questo peso, però secondo me è andato tutto bene, sto molto meglio”. L'articolo Codogno, Mattia (il paziente 1) torna a giocare a calcio: “Ci siamo divertiti, sto ... Leggi su ilfattoquotidiano

