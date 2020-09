Chiara Ferragni, in Rai circola un'indiscrezione bomba: una svolta alla sua carriera? (Di domenica 6 settembre 2020) Pare che Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e Simona Ventura abbiano un progetto televisivo che potrebbero realizzare insieme. Tema ricorrente? La moda, che vede in Simona una superappassionata e in Chiara Ferragni una vera esperta. L'idea è quella di far incontrare due mondi, quello della tv (e che cosa c'è di meglio di Simona) e quello dei social (e la Ferragni è la regina). Il progetto interesserebbe Ludovico Di Meo, direttore di Rai 2. Dai Ferragnez alle Venturagni? Leggi su liberoquotidiano

