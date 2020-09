Catania, danno fuoco e lapidano un cane: caccia ai crudeli responsabili (Di domenica 6 settembre 2020) Fino a dove può spingersi la crudeltà umana? È la domanda che in tanti si stanno facendo dopo quanto avvenuto domenica scorsa a Paternò, in provincia di Catania. Due uomini e un ragazzo hanno dato fuoco e successivamente lapidato un povero cane. Messi in fuga da alcune persone, la vittima animale dell’insensata violenza è morta nel giro di poco tempo, nonostante l’arrivo dei soccorsi. Ma qualcuno ha offerto una ricompensa per chiunque dia un aiuto per scovare i colpevoli. Il giorno prima di questa barbarie, a Pavia 38 cani venivano salvati da mesi di maltrattamenti. Sconvolti gli animalisti di Cuori Randagi Un’esecuzione barbara e crudele, ai danni di una creatura innocente. Stando al racconto pubblicato in un video su Facebook da Massimo Anicito, presidente ... Leggi su thesocialpost

lacittanews : Cosparso di gasolio e dato alle fiamme, poi inseguito e finito con una grossa pietra. #cane #caneinfiamme… - carusoantonio78 : @filippomangio @catlatorre Le due cose camminano di pari passo. A me danno fastidio quelli che portano ad esempio p… - Emilystellaemi2 : RT @pelosinelcuore: #sicilia #Riposto pv di #Catania Continua la strage degli innocenti Abbandonano, poi gli danno fastidio che girano per… - mano3qua : RT @pelosinelcuore: #sicilia #Riposto pv di #Catania Continua la strage degli innocenti Abbandonano, poi gli danno fastidio che girano per… - incaxxatonero : RT @pelosinelcuore: #sicilia #Riposto pv di #Catania Continua la strage degli innocenti Abbandonano, poi gli danno fastidio che girano per… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania danno Nel Catanese due uomini e un bambino danno alle fiamme e uccidono un cane, ricompensa per chi aiuta nelle indagini La Stampa Catania, al via lavori di riqualificazione per 21 alloggi Iacp

Lavori da sei milioni e 147mila euro per abitazioni in Corso Indipendenza 176. L' annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone CATANIA - «Confidiamo di far partire in poche sett ...

A Catania la prima panchina lilla contro i disturbi alimentari

Catania - E' stata inaugurata oggi in piazza Maria Montessori la prima “Panchina Lilla” della Sicilia voluta e promossa dall’associazione catanese no profit “Per Adriana”, volta a contrastare i distur ...

Lavori da sei milioni e 147mila euro per abitazioni in Corso Indipendenza 176. L' annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone CATANIA - «Confidiamo di far partire in poche sett ...Catania - E' stata inaugurata oggi in piazza Maria Montessori la prima “Panchina Lilla” della Sicilia voluta e promossa dall’associazione catanese no profit “Per Adriana”, volta a contrastare i distur ...