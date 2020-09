Calciomercato, da Fabio Silva a Cassano i 10 Under 18 più costosi (Di domenica 6 settembre 2020) Può un classe 2002 costare 40 milioni di euro? Probabilmente, sì. E poi, il caso del portoghese Fabio Silva - strappato dal Wolverhampton per questa cifra monstre - non è isolato. Anzi. Non è nemmeno ... Leggi su gazzetta

Glongari : #Torino nuovi contatti in vista per Fabio #Borini. Jolly offensivo apprezzato da #Giampaolo #calciomercato #sportitaliamercato - zazoomblog : Calciomercato da Fabio Silva a Cassano i 10 Under 18 più costosi - #Calciomercato #Fabio #Silva #Cassano - Gazzetta_it : Non solo #FabioSilva: da #Rodrygo a #Cassano, i dieci #Under18 più costosi di sempre - fabio_montaldo : RT @MilanNewsit: Pedullà: 'Bakayoko-Milan, semaforo verde in arrivo' - Angus_tweet : @Vatenerazzurro1 Fabio è come se fosse incanalato solo sull'inter,dovrebbe guardare oltre e vedere che il 99% del c… -