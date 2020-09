Apricena (Foggia) – Tragico incidente sulla SS 272: morti e feriti (Di domenica 6 settembre 2020) E’ accaduto all’altezza dello svincolo per Apricena. Entrambi i mezzi erano a pieno carico: decedute due persone, marito e moglie; ferite altre 10: sono state medicate sul posto o trasportate agli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo. Due morti e 10 feriti. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Apricena Foggia Furti e rapine ad Apricena, il Sindaco: ‘Denunciate sempre’ Foggia Reporter Tragedia nel Foggiano, un morto e ben 11 feriti in violento impatto sulla San Severo-San Marco in Lamis

Violento impatto questo pomeriggio sulla strada che collega San Severo a San Marco in Lamis, all’altezza dell’incrocio per Apricena. Nell’incidente, una persona – ancora da identificare – è deceduta.

Monte S. Angelo, Sergio Rubini festeggia oggi i 30 anni del film «La stazione»

Monte Sant’Angelo - A chiudere la 3^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, oggi a Monte Sant’Angelo, sarà l’evento speciale (fruibile anche in streaming) che vedrà protagonista Sergio Ru ...

