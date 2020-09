Agguato a Pozzuoli, 35enne ucciso a colpi di pistola (Di domenica 6 settembre 2020) Omicidio nella serata di ieri a Pozzuoli. Un uomo di 34 anni, Mario Di Flora, è stato ammazzato in un Agguato ieri sera in via Cuma Licola, a Pozzuoli in provincia di Napoli. L’uomo, secondo le forze dell’ordine, era a bordo di uno scooter quando è stato avvicinato dai sicari che hanno sparato uccidendolo; sarebbe stato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

